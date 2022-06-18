РИА Новости: клубы РПЛ обсудят расширение лиги 20 июня

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Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по вопросу о расширении чемпионата России с 16 до 18 клубов пройдёт 20 июня.
РИА Новости: клубы РПЛ обсудят расширение лиги 20 июня
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, собрание пройдёт в заочном формате и на нём обсудят расширение РПЛ до 18 команд с сезона-2023/24.

Обсуждаемый формат предполагает, что по итогам сезона-2022/23 будет проведение стыковых матчей двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местом в ФНЛ.

Напомним, что 18 мая клубы РПЛ решили сохранить нынешний формат с добавлением Кубка лиги на сезон-2022/23. 

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков объяснил, в каком случае одобрит расширение РПЛ.

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