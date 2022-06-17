Головин вернётся в расположение «Монако» 18 июня

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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, когда футболист сборной России вернётся в расположение французского клуба.
Головин вернётся в расположение «Монако» 18 июня
  • AFP
  • © Jean-Philippe KSIAZEK

«Сейчас Саша пока находится дома. Завтра он вылетает в «Монако», а уже послезавтра у них начинается первый сбор. 19 июня начинается тренировочный процесс», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Головин выступает за монегасков с 2018 года. В сезоне-2021/22 26-летний российский футболист забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Монако» отклонил предложение клуба «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу Головина.

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