Два испанских специалиста войдут в тренерский штаб Абаскаля в «Спартаке»
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Помощниками испанца станут два его соотечественника: ассистент Карлос Мария Валье Морено и тренер по физподготовке Фернандо Перес Лопес. Оба ранее уже работали вместе с Абаскалем. Кроме того, помогать главному тренеру будет босниец Владимир Слишкович, сообщает пресс-служба красно-белых.
Работу в «Спартаке» продолжат тренер по физической подготовке Александр Зайченко и тренер вратарей Василий Кузнецов.
Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.
10 июня главным тренером московской команды был назначен Абаскаль. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» объявили об уходе Ещенко и ряда других тренеров из штаба Ваноли.