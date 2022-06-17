Два испанских специалиста войдут в тренерский штаб Абаскаля в «Спартаке» 

Стал известен состав тренерского штаба наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Помощниками испанца станут два его соотечественника: ассистент Карлос Мария Валье Морено и тренер по физподготовке Фернандо Перес Лопес. Оба ранее уже работали вместе с Абаскалем. Кроме того, помогать главному тренеру будет босниец Владимир Слишкович, сообщает пресс-служба красно-белых.

Работу в «Спартаке» продолжат тренер по физической подготовке Александр Зайченко и тренер вратарей Василий Кузнецов.

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня главным тренером московской команды был назначен Абаскаль. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» объявили об уходе Ещенко и ряда других тренеров из штаба Ваноли.