В «Спартаке» объявили об уходе Ещенко и ряда других тренеров из штаба Ваноли

Короткая ссылка
Московский «Спартак» объявил об уходе ряда специалистов, входивших в штаб бывшего тренера московской команды Паоло Ваноли.
В «Спартаке» объявили об уходе Ещенко и ряда других тренеров из штаба Ваноли
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«ФК «Спартак» благодарит штаб Паоло Ваноли. Вместе с ним первую команду покинули тренеры Марко Донадель и Андрей Ещенко, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренеры по физподготовке Джампьеро Ашенци и Антонио Хесус Санчес, а также тренер-аналитик Андреа Бьянки и нутрициолог Рикарду Пинту», — сообщается на официальном сайте «Спартака».

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня главным тренером московской команды был назначен испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию об интересе со стороны «Спартака».

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить