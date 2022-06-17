В «Спартаке» объявили об уходе Ещенко и ряда других тренеров из штаба Ваноли

Московский «Спартак» объявил об уходе ряда специалистов, входивших в штаб бывшего тренера московской команды Паоло Ваноли.

«ФК «Спартак» благодарит штаб Паоло Ваноли. Вместе с ним первую команду покинули тренеры Марко Донадель и Андрей Ещенко, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренеры по физподготовке Джампьеро Ашенци и Антонио Хесус Санчес, а также тренер-аналитик Андреа Бьянки и нутрициолог Рикарду Пинту», — сообщается на официальном сайте «Спартака».

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня главным тренером московской команды был назначен испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию об интересе со стороны «Спартака».