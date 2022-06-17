«Локомотив» не будет заявлять «Казанку» в ФНЛ-2 на сезон-2022/23

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«Локомотив» принял решение не заявлять команду «Локомотив-Казанка» для участия в следующем сезоне ФНЛ-2.
«Локомотив» не будет заявлять «Казанку» в ФНЛ-2 на сезон-2022/23
  • РИА Новости

Решение было принято руководством московской команды после анализа с целью построения оптимальной модели для подготовки резервов клуба, сообщается на официальном сайте «Локомотива». Отмечается, что обновлённая структура должна улучшить подход к развитию молодёжи железнодорожников.

В заявлении также говорится, что бренд «Казанки» будет сохранён. Под этим названием команда будет выступать в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.

«Казанка» выступала в ФНЛ-2 в подгруппе A второй группы. Команда заняла последнее место в таблице по итогам сезона-2021/22, набрав 11 очков.

Ранее футбольный агент Роман Орещук рассказал, какой нужен бюджет для содержания клуба «Казанка».

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