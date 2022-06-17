Бывший футболист выдвинул свою кандидатуру на пост президента Парагвая

Экс-вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны.

«Поразмыслив и почувствовав ответственность за построение лучшего Парагвая, я решаю официально оформить свою кандидатуру на пост президента, чтобы наш народ снова мог гордиться своей страной», — написал Чилаверт в своих социальных сетях.

Отметим, что после выдвижения Верховный суд Парагвая по вопросам выборов должен оценить и утвердить кандидатуры до 18 декабря. Сейчас президентом страны является Марио Абдо Бенитес. Выборы должны пройти в 2023 году.

Чилаверт, несмотря на позицию голкипера, запомнился болельщикам большим числом забитых мячей с пенальти и штрафных.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо потерпел поражение на выборах на пост президента Филиппин.