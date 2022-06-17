Бекхэм рассказал, что их с женой Викторией раздражает друг в друге

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм сообщил, что его и его жену Викторию Бекхэм раздражает друг в друге.

«Я чистоплотный, а она нет. Я опрятный, а она нет. Она моется время от времени. (Смеётся.) Ещё у меня есть привычка откашливаться. Ей это не нравится. Люди всегда думали, что Виктория имеет большое влияние на то, что я ношу, на прически и татуировки. Но я люблю моду», — цитирует Бекхэма Daily Express.

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. Пара воспитывает четверых детей.

Бекхэм завершил игровую карьеру в июле 2013 года, его последним клубом стал ПСЖ. Всего за карьеру хавбек провёл 718 матчей во всех турнирах, в которых отметился 127 мячами и 213 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Бекхэм поздравил Фьюри с победой над Уайтом.