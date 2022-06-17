Украинские дзюдоисты решили бойкотировать турнир в Монголии из-за допуска россиян
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«Есть позиция ФДУ, которую мы озвучили раньше: если российских и белорусских дзюдоистов не отстранят от соревнований, мы не будем участвовать в стартах под эгидой IJF», — написал Кошляк в своих социальных сетях.
Напомним, что IJF отменила все турниры на территории России в связи с обострением ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что сборная России приняла решение приостановить выступления в соревнованиях под эгидой IJF и EJU.