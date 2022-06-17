Украинские дзюдоисты решили бойкотировать турнир в Монголии из-за допуска россиян

Президент Федерации дзюдо Украины (ФДУ) Михаил Кошляк заявил, что украинская сборная будет бойкотировать турнир серии «Большого шлема» в Улан-Баторе (Монголия) из-за допуска российских спортсменов к соревнованиям.

«Есть позиция ФДУ, которую мы озвучили раньше: если российских и белорусских дзюдоистов не отстранят от соревнований, мы не будем участвовать в стартах под эгидой IJF», — написал Кошляк в своих социальных сетях.

Напомним, что IJF отменила все турниры на территории России в связи с обострением ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная России приняла решение приостановить выступления в соревнованиях под эгидой IJF и EJU.