Терюшков: подписание контракта с Митрюшкиным не будет означать, что Лантратов покинет «Химки»

Короткая ссылка
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что возможный приход голкипера Антона Митрюшкина в подмосковный клуб не будет означать, что команду покинет основной вратарь команды Илья Лантратов.
Терюшков: подписание контракта с Митрюшкиным не будет означать, что Лантратов покинет «Химки»
  • globallookpress.com
  • © Lutz Hentschel

«Если Антон подписывает соглашение с клубом, это не будет означать, что Лантратов уходит. Мы понимаем, что в Илье есть заинтересованность ряда клубов, поэтому в любом случае хотим иметь альтернативу, если Илья всё-таки уйдет. Вратарскую линию нам тоже необходимо укреплять, — приводит слова Терюшкова «Матч ТВ».

Напомним, что российский вратарь играл за дрезденское «Динамо» с июля 2021 года. 1 июня 2022 клуб объявил о прекращении сотрудничества с Митрюшкиным.

За «Спартак» вратарь выступал с 2013 по 2015 год. Также он провёл 14 матчей за молодёжную сборную России.

Лантратов защищает цвета «Химок» с 2019 года. В сезоне-2021/22 он провёл за команду 33 матча, пропустил 48 мячей и 11 раз отыграл на ноль.

Ранее в «Химках» отреагировали на новость, что Митрюшкин будет тренироваться с клубом

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить