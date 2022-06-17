Терюшков: подписание контракта с Митрюшкиным не будет означать, что Лантратов покинет «Химки»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что возможный приход голкипера Антона Митрюшкина в подмосковный клуб не будет означать, что команду покинет основной вратарь команды Илья Лантратов.

«Если Антон подписывает соглашение с клубом, это не будет означать, что Лантратов уходит. Мы понимаем, что в Илье есть заинтересованность ряда клубов, поэтому в любом случае хотим иметь альтернативу, если Илья всё-таки уйдет. Вратарскую линию нам тоже необходимо укреплять, — приводит слова Терюшкова «Матч ТВ».

Напомним, что российский вратарь играл за дрезденское «Динамо» с июля 2021 года. 1 июня 2022 клуб объявил о прекращении сотрудничества с Митрюшкиным.

За «Спартак» вратарь выступал с 2013 по 2015 год. Также он провёл 14 матчей за молодёжную сборную России.

Лантратов защищает цвета «Химок» с 2019 года. В сезоне-2021/22 он провёл за команду 33 матча, пропустил 48 мячей и 11 раз отыграл на ноль.

Ранее в «Химках» отреагировали на новость, что Митрюшкин будет тренироваться с клубом