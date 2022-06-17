Геркус: ничего ужасного в переименовании «Пари НН» не вижу

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус обратил внимание, что многие российские команды уже имеют исторически сложившиеся спонсорские названия.

«Ничего ужасного в переименовании не вижу. В конце концов, и «Шинник», и «Ротор», и даже «Локомотив» — это в чём-то спонсорские названия клубов», — заявил Геркус в интервью RT.

Ранее коммерческий директор Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Роберт Тер-Абрамян рассказал, что «Пари Нижний Новгород» начнёт развиваться не только в спортивной части, но и в маркетинговой, коммерческой, а это практически уникальный случай для команд из Российской премьер-лиги (РПЛ).