Геркус: ничего ужасного в переименовании «Пари НН» не вижу

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус обратил внимание, что многие российские команды уже имеют исторически сложившиеся спонсорские названия.
Геркус: ничего ужасного в переименовании «Пари НН» не вижу
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Ничего ужасного в переименовании не вижу. В конце концов, и «Шинник», и «Ротор», и даже «Локомотив» — это в чём-то спонсорские названия клубов», — заявил Геркус в интервью RT.

Ранее коммерческий директор Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Роберт Тер-Абрамян рассказал, что «Пари Нижний Новгород» начнёт развиваться не только в спортивной части, но и в маркетинговой, коммерческой, а это практически уникальный случай для команд из Российской премьер-лиги (РПЛ).

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