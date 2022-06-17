Тер-Абрамян: в лице «Пари НН» РПЛ получит хорошего партнёра для развития CRM

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Коммерческий директор Футбольной национальной лиги Роберт Тер-Абрамян отметил, что «Пари НН» начнёт развиваться не только по спортивной части, но и по маркетинговой, коммерческой, а это практически уникальный случай для команд из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тер-Абрамян: в лице «Пари НН» РПЛ получит хорошего партнёра для развития CRM
  • РИА Новости

«То же самое могу сказать и про лигу. Категория платёжных систем часто представлена в спортивных организациях по всему миру. Есть кейсы Mastercard и Visa. Они делают потрясающие активации. И я надеюсь, помимо нейминга, если соглашение будет заключено, мы увидим яркие проекты РПЛ и платёжной системы. Очень интересно посмотреть, как они будут развиваться с точки зрения цифровизации, работы с базой болельщиков, накопления этой базы и дальнейшей её монетизации. Думаю, здесь, помимо маркетинговых активностей, РПЛ получит ещё и хорошего технологичного партнёра для развития CRM и онлайн-платежей», — объяснил специалист в интервью RT.

Ранее главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов рассказал, как будет совмещать работу в клубе с должностью главного тренера молодёжной сборной России.

 

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