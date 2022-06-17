Галактионов не видит проблем в совмещении работы в «Пари НН» и молодёжной сборной России

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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов рассказал, как будет совмещать работу в клубе с должностью главного тренера молодёжной сборной России.
Галактионов не видит проблем в совмещении работы в «Пари НН» и молодёжной сборной России
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Сборная продолжает работать как единый механизм. И в сегодняшней ситуации совмещение работы в сборной и в клубе — вопрос решаемый. Тем более что в РПЛ все кандидаты в сборную на виду. Вот и в нашей команде мы увидели ряд перспективных ребят, которые могут быть востребованы в российской молодёжке», — цитирует Галактионова пресс-служба клуба.

Под руководством Александра Кержакова нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.

Кержакова сменил Галактионов, который будет совмещать эту должность с работой в молодёжной сборной России.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Кержакова с поста главного тренера «Пари НН».

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