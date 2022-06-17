Ловчев: вина в уходе Бакаева лежит на руководстве «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».
Ловчев: вина в уходе Бакаева лежит на руководстве «Спартака»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Нет, это не предательство. Он хотел остаться в «Спартаке». Я думаю, что его уход связан с тем, что он попросил повысить ему зарплату. Вся вина в его уходе лежит на руководстве «Спартака». Это отношение к своим воспитанникам. Ему не пошли навстречу и выгнали из клуба», — цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с 25-летним футболистом.

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее Бакаев ответил на претензии со стороны Салиховой.

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