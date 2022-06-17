Вяльбе о письме Ласицкене в адрес президента МОК: не думаю, что это поможет

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что открытые обращения отечественных спортсменов в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха вряд ли помогут.

«Не думаю, что это каким-то образом поможет. В любом случае мы все прекрасно понимаем, что всё будет зависеть только от позиции МОК. Предыдущие призывы организации были хитро выстроены. Повторюсь, от этого не выиграет никто. Ни наши конкуренты спортивные, ни мы», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

9 июня Ласицкене написала большое открытое письмо президенту МОК. Она отметила, что Бах выбрал самый простой путь в решении проблемы — отстранить россиян. По мнению спортсменки, чиновник не только не повлиял на военные действия, но и зародил околоспортивную войну, которую уже невозможно остановить.

Международная федерация лыжных гонок (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Вяльбе впервые высказалась о спецоперации.