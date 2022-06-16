Семак и Федотов набрали одинаковое количество баллов в опросе о лучшем тренере РПЛ

Стали известны полные итоги голосования за лучшего тренера Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22.

По итогам опроса тренер «Зенита» Сергей Семак и наставник «Сочи» Владимир Федотов набрали по 118 баллов. Однако Семак победил, поскольку петербургский клуб закончил сезон выше черноморской команды в турнирной таблице, сообщает Sport24.

Уточняется, что в распоряжении спортивного интернет-портала оказались официальные результаты голосования.

«Зенит» стал чемпионом РПЛ в сезоне-2021/22. Победа в чемпионате стала для санкт-петербургского клуба и Семака четвёртой подряд. Федотов с «Сочи» завоевал серебро.

Ранее гендиректор «Зенита» назвал заслуженным признание Семака лучшим тренером сезона-2021/22.