Семак и Федотов набрали одинаковое количество баллов в опросе о лучшем тренере РПЛ

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Стали известны полные итоги голосования за лучшего тренера Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22.

По итогам опроса тренер «Зенита» Сергей Семак и наставник «Сочи» Владимир Федотов набрали по 118 баллов. Однако Семак победил, поскольку петербургский клуб закончил сезон выше черноморской команды в турнирной таблице, сообщает Sport24.

Уточняется, что в распоряжении спортивного интернет-портала оказались официальные результаты голосования. 

«Зенит» стал чемпионом РПЛ в сезоне-2021/22. Победа в чемпионате стала для санкт-петербургского клуба и Семака четвёртой подряд. Федотов с «Сочи» завоевал серебро.

Ранее гендиректор «Зенита» назвал заслуженным признание Семака лучшим тренером сезона-2021/22.

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