МИД призвал ОБСЕ осудить притеснение российских спортсменов

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев призвал осудить притеснение российских спортсменов.

«Такие пагубные русофобские тенденции и безосновательная дискриминация на пространстве ОБСЕ заслуживают однозначного осуждения как по линии исполнительных структур нашей организации, так и других государств-участников», — цитирует Волгарева РИА Новости.

Российский дипломат убеждён, что от санкций страдают не только российские спортсмены, но и болельщики по всему миру. Он подчеркнул, что недружественные шаги по отношению к России лишают спортсменов смысла жизни и заработка.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. Подавляющее большинство федераций последовали совету МОК.

Ранее президент Федерации бобслея России Елена Аникина сообщила, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) аннулировал мартовское решение исполкома IBSF о временном отстранении Федерации бобслея России (ФБР).