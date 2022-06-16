Павловец перешёл из «Ростова» в «Оренбург»

Защитник «Ростова» Александр Павловец продолжит карьеру в «Оренбурге».

25-летний футболист подписал контракт с клубом из Оренбурга на постоянной основе, сообщает пресс-служба команды из Ростова-на-Дону.

Павловец провёл на правах аренды сезон-2021/22 в польском клубе «Варта». За команду из Познани он сыграл четыре матча, но не запомнился полезными действиями.

«Оренбург» обыграл по сумме двух стыковых матчей «Уфу» и завоевал путёвку в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» приняли в РПЛ.