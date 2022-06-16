Павловец перешёл из «Ростова» в «Оренбург»

Короткая ссылка
Защитник «Ростова» Александр Павловец продолжит карьеру в «Оренбурге».
Павловец перешёл из «Ростова» в «Оренбург»
  • AP
  • © Martin Meissner

25-летний футболист подписал контракт с клубом из Оренбурга на постоянной основе, сообщает пресс-служба команды из Ростова-на-Дону.

Павловец провёл на правах аренды сезон-2021/22 в польском клубе «Варта». За команду из Познани он сыграл четыре матча, но не запомнился полезными действиями.

«Оренбург» обыграл по сумме двух стыковых матчей «Уфу» и завоевал путёвку в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» приняли в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить