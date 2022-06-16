Тренер «Ермака» оценил назначение Емельяненко на пост президента Союза ММА России

Старший тренер клуба «Ермак» Георгий Емельянов высказался о выборах на пост президента Союза ММА России.

«Мне кажется, это наилучший вариант на данный момент. Считаю, что Емельяненко стоит оставаться президентом. Возможно, появится определённый круг лиц, который будет решать насущные вопросы. Но во главе должен стоять Фёдор», — заявил Емельянов в интервью RT.

Он считает, что у Емельяненко не возникнет проблем с управлением федерацией из-за совмещения работы в Fedor Team.

«Этот момент наверняка и был камнем преткновения. Но Емельяненко же сделал выбор. Как понимаю, его просили вернуться уже давно — с ним говорили и Андрей Викторович, и другие уважаемые люди. Если он принял такое решение, оно должно быть взвешенным. Лично я уверен, что это событие положительно повлияет на обстановку в организации», — сказал старший тренер юниорской сборной по ММА России.

Ранее Емельянов заявил, что с 2019 года не получал зарплату от Союза ММА России.