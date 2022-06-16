«Крылья Советов» заинтересованы в переходе Глушенкова из «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что самарский клуб заинтересован в переходе полузащитника Максима Глушенкова из московского «Спартака».

«Максим Глушенков возвращается из аренды в «Спартак». Интересен ли он «Крыльям»? Да, нам Максим интересен», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Глушенков в сезоне-2021/22 на правах аренды выступал за самарский клуб. 22-летний футболист отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 29 матчах.

Соглашение Глушенкова со «Спартаком» рассчитано до 2024 года.

Ранее «Крылья Советов» выкупили Гапонова у «Спартака».