Лыжник Нортуг заявил о необходимости соревнований с Россией

Лыжник сборной Норвегии Эвен Нортуг заявил, что состязания с россиянами делают лыжные гонки более интересными.

«Я знаю, что у россиян один взгляд на этот вопрос, и тогда мне действительно всё равно, что они об этом думают. По крайней мере, к соревнованиям это не имеет никакого отношения, потому что я знаю, что для лыжных гонок было бы лучше, если бы в них участвовала Россия. Нам нужны эти соревнования с Россией, чтобы спорт был интересным», — цитирует Нортуга Nettavisen.

Нортуг накануне заявил, что не хочет видеть российских лыжников на международных стартах.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Нортуга о российских спортсменах.