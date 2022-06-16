СЭ: экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин будет тренироваться с «Химками»
- РИА Новости
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26-летний голкипер, который находится в статусе свободного агента, будет тренироваться с «Химками», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По итогам сборов с клубом будет принято решение о его будущем.
Напомним, что российский вратарь играл за дрезденское «Динамо» с июля 2021 года. 1 июня 2022 клуб объявил о прекращении сотрудничества с Митрюшкиным.
За «Спартак» вратарь выступал с 2013 по 2015 год. Также он провёл 14 матчей за молодёжную сборную России.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» интересовалось вратарём «Химок» Ильёй Лантратовым.