Клубы РПЛ одобрили увеличение расходов на судейство и нового поставщика VAR

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Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) рассмотрело вопросы увеличения расходов на судейство матчей и организации системы VAR от нового поставщика услуг.
Клубы РПЛ одобрили увеличение расходов на судейство и нового поставщика VAR
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Мы давно планировали это и претворяем в жизнь: очень важно, что заработные платы арбитров РПЛ будут увеличены, и наши судьи будут получать достойные деньги», — приводит слова Хачатурянца пресс-служба РПЛ.

Российские клубы поддержали предложение департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) увеличить расходы на судейство с прежних 775,3 миллиона рублей за четыре сезона до 937,2 миллиона рублей.

Клубы также проголосовали за заключение четырёхлетнего контракта с российской компанией Slomo на поставку услуг VAR.

Журналист Иван Карпов рассказал, что РФС собирается увеличить зарплату арбитров почти вдвое.

Напомним, что с 2017 года зарплата главных арбитров составляет до 100 тыс. рублей.

Ранее Хачатурянц подвёл итоги сезона-2021/22 в чемпионате страны.

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