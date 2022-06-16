Клубы РПЛ одобрили увеличение расходов на судейство и нового поставщика VAR

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) рассмотрело вопросы увеличения расходов на судейство матчей и организации системы VAR от нового поставщика услуг.

«Мы давно планировали это и претворяем в жизнь: очень важно, что заработные платы арбитров РПЛ будут увеличены, и наши судьи будут получать достойные деньги», — приводит слова Хачатурянца пресс-служба РПЛ.

Российские клубы поддержали предложение департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) увеличить расходы на судейство с прежних 775,3 миллиона рублей за четыре сезона до 937,2 миллиона рублей.

Клубы также проголосовали за заключение четырёхлетнего контракта с российской компанией Slomo на поставку услуг VAR.

Журналист Иван Карпов рассказал, что РФС собирается увеличить зарплату арбитров почти вдвое.

Напомним, что с 2017 года зарплата главных арбитров составляет до 100 тыс. рублей.

Ранее Хачатурянц подвёл итоги сезона-2021/22 в чемпионате страны.