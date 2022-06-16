Бой Юнусилау — Брандао отменён из-за травмы российского бойца

Непобеждённый российский боец полулёгкого веса, чемпион мира среди любителей Магомед Юнусилау получил травму ребра и не сможет провести бой с именитым бразильцем Диего Брандао.

«Я немного сам виноват в случившемся. Пришёл вечером в зал борьбы, взял партнёра чуть больше себя весом — и у меня хрустнуло ребро во время борьбы. Недельку отдохнул, ничего не делал, сидел дома. Потом пошёл к знакомому хирургу. Он посмотрел и сказал, что у меня поломана хрящевая дуга. Сейчас боль ещё не проходит, и я понимаю, что выступить на турнире не смогу», — приводит слова Юнусилау пресс-служба URAL FC.

Бой должен был пройти 1 июля в Перми, поединок заявлен со-главным событием первого турнира Международной профессиональной лиги по ММА и кикбоксингу URAL FC. В главном бою российский боец Кирилл Сидельников, воспитанник Фёдора Емельяненко, встретится с известным бразильским тяжеловесом Фабио Мальдонадо.

Ранее Емельяненко прокомментировал своё назначение на пост президента Союза MMA России.