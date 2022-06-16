СЭ: «Рубин» готов продать Самошникова за €2—3 млн
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Команда из столицы Татарстана готова продать Самошникова за €2—3 млн в это трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».
Контракт 24-летнего футболиста с «Рубином» истекает в 2023 году. В сезоне-2021/22 защитник забил один мяч в 27 матчах во всех турнирах.
СМИ сообщали, что Самошниковым интересовались московские ЦСКА и «Динамо».
«Рубин» по итогам сезона вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Ранее сообщалось, что защитник Георгий Зотов прекратил сотрудничество с казанским «Рубином».