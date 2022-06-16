СЭ: «Рубин» готов продать Самошникова за €2—3 млн

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В «Рубине» назвали цену, за которую готовы расстаться с защитником Ильёй Самошниковым.
СЭ: «Рубин» готов продать Самошникова за €2—3 млн
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Команда из столицы Татарстана готова продать Самошникова за €2—3 млн в это трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт 24-летнего футболиста с «Рубином» истекает в 2023 году. В сезоне-2021/22 защитник забил один мяч в 27 матчах во всех турнирах.

СМИ сообщали, что Самошниковым интересовались московские ЦСКА и «Динамо».

«Рубин» по итогам сезона вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее сообщалось, что защитник Георгий Зотов прекратил сотрудничество с казанским «Рубином».

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