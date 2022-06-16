Мостовой считает, что Галактионова взяли в «Пари Нижний Новгород» по блату

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Пари НН».

«Конечно, клуб рано расстался с Кержаковым. Галактионов — главный тренер «Нижнего Новгорода»? Наверное, по какому-то блату взяли. Да, он тренер молодёжной сборной, но только, когда команда провалилась у него года два назад, он даже не сказал, что виноват, и не ушёл. Никто не знает, как он попал туда», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Под руководством 39-летнего специалиста нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.

Кержакова сменил Михаил Галактионов, который будет совмещать эту должность с работой в молодёжной сборной России.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Кержакова с поста главного тренера «Пари НН».