Мостовой считает, что Галактионова взяли в «Пари Нижний Новгород» по блату

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Пари НН».
Мостовой считает, что Галактионова взяли в «Пари Нижний Новгород» по блату
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Конечно, клуб рано расстался с Кержаковым. Галактионов — главный тренер «Нижнего Новгорода»? Наверное, по какому-то блату взяли. Да, он тренер молодёжной сборной, но только, когда команда провалилась у него года два назад, он даже не сказал, что виноват, и не ушёл. Никто не знает, как он попал туда», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Под руководством 39-летнего специалиста нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.

Кержакова сменил Михаил Галактионов, который будет совмещать эту должность с работой в молодёжной сборной России.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Кержакова с поста главного тренера «Пари НН».

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