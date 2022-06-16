Гендиректор «Зенита» назвал заслуженным признание Семака лучшим тренером сезона-2021/22
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«Я очень рад, что заслуженная награда нашла своего обладателя. Это отражают не только результаты «Зенита» в последние четыре сезона, но и то, как развивается наша основная команда», — цитирует Медведева ТАСС.
По его мнению, «Зенит» с каждым сезоном становится всё более разнообразной командой, которая в состоянии перестраивать игру в зависимости от событий на поле.
«Тренерский штаб и менеджмент клуба будут и дальше двигаться в этом направлении. Нас с этого курса ничто не собьёт», — заключил он.
«Зенит» стал чемпионом РПЛ в сезоне-2021/22. Победа в чемпионате стала для санкт-петербургского клуба и Семака четвёртой подряд.
Ранее Семак поддержал введение пяти замен в футболе на постоянной основе.