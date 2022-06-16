Гол Щетинина в ворота «Локомотива» признан лучшим в РПЛ сезона-2021/22

В Российской премьер-лиге (РПЛ) выбрали лучший гол сезона-2021/22.

Мяч полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина в ворота московского «Локомотива» признан лучшим голом сезона, сообщает пресс-служба РПЛ.

Команда из Ростова-на-Дону на своём поле в матче 24-го тура чемпионата России 10 апреля переиграла железнодорожников со счётом 4:1. Щетинин отличился на 34-й минуте игры.

«Ростов» занял в чемпионате России девятое место. «Локомотив» финишировал шестым. Золотые медали завоевал «Зенит».

Ранее сообщалось, что наставник «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером по версии РПЛ.