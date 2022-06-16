Клаудиньо признан лучшим игроком сезона по версии РПЛ

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком прошлого сезона чемпионата России.
Клаудиньо признан лучшим игроком сезона по версии РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Клаудиньо выиграл в голосовании, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы спортивных СМИ, комментаторы и тренер сборной России Николай Писарев», — передаёт пресс-служба РПЛ.

Клаудиньо присоединился к петербургскому клубу в августе 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл 31 матч в составе «Зенита», забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером по версии РПЛ.

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