Клаудиньо признан лучшим игроком сезона по версии РПЛ

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком прошлого сезона чемпионата России.

«Клаудиньо выиграл в голосовании, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы спортивных СМИ, комментаторы и тренер сборной России Николай Писарев», — передаёт пресс-служба РПЛ.

Клаудиньо присоединился к петербургскому клубу в августе 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл 31 матч в составе «Зенита», забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером по версии РПЛ.