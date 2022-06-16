Бывший тренер ЦСКА Чанов оценил признание Акинфеева лучшим вратарём сезона-2021/22 в РПЛ
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«Прекрасно отношусь к этой новости! Думаю, вполне заслуженно. Но самое главное — стабильность Игоря! Не думаю, что Акинфееву и дальше что-то может помешать становиться лучшим в лиге на протяжении долгих лет», — цитирует Чанова «Чемпионат».
В сезоне-2021/22 Акинфеев в составе армейского клуба финишировал на пятой позиции в чемпионате России. Он провёл 29 матчей в РПЛ, отстояв на ноль в 13 играх.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал лучшим тренером РПЛ сезона-2021/22.