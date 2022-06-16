Агент Кассьерры: в переговорах с «Зенитом» нет вообще никакой определённости

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Никос Петропулос, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, высказался о будущем своего клиента.
Агент Кассьерры: в переговорах с «Зенитом» нет вообще никакой определённости
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«В переговорах с «Зенитом» нет вообще никакой определённости, но они ещё не завершены. Если генеральный директор клуба опровергает возможный переход Кассьерры, значит, это так», — цитирует Петропулоса Sport24.

Он также подчеркнул, что к футболисту имеется большой интерес как в России, так и в Европе. По словам агента, они открыты для любых предложений и готовы их рассмотреть.

Напомним, что 25-летний колумбиец в нынешнем сезоне провёл 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Кассьерра близок к переходу в «Зенит» из «Сочи».

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