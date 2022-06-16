В Финляндии сообщили о готовности принять этап Гран-при по фигурному катанию вместо России
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«Финляндия сочла бы за честь принять у себя это событие, она готова к его проведению, однако решение будет приниматься ISU», — приводит слова Мякелы ТАСС.
По информации СМИ, руководство союза объявит о переносе до 30 июня.
7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном переносе этапа Гран-при сезона-2022/23 из России.