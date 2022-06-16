Семак признан лучшим тренером по версии РПЛ

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22.
Семак признан лучшим тренером по версии РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Согласно положению об индивидуальных наградах РПЛ, при равенстве баллов победителем становится тренер, чья команда заняла наиболее высокое место в турнирной таблице. Так как «Зенит» финишировал первым, а «Сочи» — вторым, лучшим тренером сезона признан Сергей Семак», — передаёт пресс-служба РПЛ.

«Зенит» завоевал чемпионство РПЛ в сезоне-2021/22. Победа в чемпионате стала для санкт-петербургского клуба четвёртой подряд.

Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» предложил Сергею Семаку новый трёхлетний контракт.

Ранее Семак поддержал введение пяти замен в футболе на постоянной основе.

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