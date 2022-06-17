Гимнаст Нагорный поделился мнением о перспективах развития отечественного спорта

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Российский гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный выразил мнение, что в настоящее время в стране сложились благоприятные условия для точечного развития массового спорта.
Гимнаст Нагорный поделился мнением о перспективах развития отечественного спорта
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Об этом он рассказал телеканалу «360» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Это замечательное время, чтобы заняться ещё более точечным развитием массового спорта в нашей стране... Сейчас для тех ребят, которые не попали (на Олимпийские игры. — RT) или готовятся и у них нет международных стартов, есть уникальная возможность готовиться к тем стартам, которые будут внутри страны либо с содружественными государствами», — отметил спортсмен.

Ранее «Известия» сообщали о деловой программе дискуссионно-коммуникационной платформы «Устойчивое будущее» в рамках Петербургского международного экономического форума.

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