Гимнаст Нагорный поделился мнением о перспективах развития отечественного спорта

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный выразил мнение, что в настоящее время в стране сложились благоприятные условия для точечного развития массового спорта.

Об этом он рассказал телеканалу «360» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Это замечательное время, чтобы заняться ещё более точечным развитием массового спорта в нашей стране... Сейчас для тех ребят, которые не попали (на Олимпийские игры. — RT) или готовятся и у них нет международных стартов, есть уникальная возможность готовиться к тем стартам, которые будут внутри страны либо с содружественными государствами», — отметил спортсмен.

Ранее «Известия» сообщали о деловой программе дискуссионно-коммуникационной платформы «Устойчивое будущее» в рамках Петербургского международного экономического форума.