Боец Резников не смог согнать 650 грамм, но будет допущен к бою на ACA 140
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Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.
В отведённое время боец не смог согнать оставшиеся 650 грамм. Спортсмен будет допущен к четвертьфинальному бою Гран-при, но заплатит 20% от гонорара сопернику, который успешно уложился в категорию. Вес Рамоса составил 70,8 кг.
На счету Резникова 22 победы и шесть поражений. В последний раз он выходил в клетку 19 сентября 2020 года и победил решением судей Юсуфа Раисова.
35-летний Рамос по прозвищу Тасманский Дьявол в ММА с 2010 года. На его счету десять побед и четыре поражения.
Турнир пройдёт 17 июня в Адлере в Большом ледовом дворце.
Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко стал новым президентом Союза ММА России.