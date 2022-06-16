Боец Резников не смог согнать 650 грамм, но будет допущен к бою на ACA 140

Казахстанский боец ACA Артём Резников не смог сделать вес перед боем с Дэйви Рамосом на ACA 140.

Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

В отведённое время боец не смог согнать оставшиеся 650 грамм. Спортсмен будет допущен к четвертьфинальному бою Гран-при, но заплатит 20% от гонорара сопернику, который успешно уложился в категорию. Вес Рамоса составил 70,8 кг.

На счету Резникова 22 победы и шесть поражений. В последний раз он выходил в клетку 19 сентября 2020 года и победил решением судей Юсуфа Раисова.

35-летний Рамос по прозвищу Тасманский Дьявол в ММА с 2010 года. На его счету десять побед и четыре поражения.

Турнир пройдёт 17 июня в Адлере в Большом ледовом дворце.

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