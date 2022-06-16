Канадский нападающий «Пари НН» отказался возвращаться в Россию

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Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов заявил, что канадский нападающий Ричлорд Эннин, арендованный у латвийского «Спартака», не собирается ехать в Россию.
Канадский нападающий «Пари НН» отказался возвращаться в Россию
  • РИА Новости

«Ричлорд Эннин не собирается ехать в Россию на сегодняшний день. Он рассматривает варианты из Европы. По остальным игрокам, у которых кончаются арендные соглашения, ведём переговоры. Мы в процессе общения», — цитирует Измайлова РИА Новости.

В сезоне-2021/22 Эннин провёл 19 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона и набрав 33 очка.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Александра Кержакова с поста главного тренера «Пари НН».

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