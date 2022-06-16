Источник: РФС планирует поднять зарплату арбитров

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Журналист Иван Карпов рассказал, что Российский футбольный союз (РФС) собирается увеличить зарплату арбитров почти вдвое.
Источник: РФС планирует поднять зарплату арбитров
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Ожидается, что со следующего сезона зарплата главного судьи матча Российской премьер-лиги (РПЛ) вырастет до 188 тыс. рублей за игру, об этом сообщил Карпов в своём Telegram-канале. Отмечается, что зарплата будет умножаться в зависимости от сложности матча. По сообщению журналиста, на кубковых матчах начиная с четвертьфинала будет установлен двойной коэффициент, а на финал — тройной.

Основная цель этого решения — стимулировать лучших арбитров и мотивировать молодых специалистов. Также данная инициатива должна минимизировать коррупционные риски в работе судей.

Напомним, что с 2017 года зарплата главных арбитров составляет до 100 тыс. рублей.

Ранее арбитр Сергей Карасёв рассказал о финансовой стороне решения УЕФА не назначать российских судей на международные матчи.

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