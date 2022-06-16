Источник: РФС планирует поднять зарплату арбитров

Журналист Иван Карпов рассказал, что Российский футбольный союз (РФС) собирается увеличить зарплату арбитров почти вдвое.

Ожидается, что со следующего сезона зарплата главного судьи матча Российской премьер-лиги (РПЛ) вырастет до 188 тыс. рублей за игру, об этом сообщил Карпов в своём Telegram-канале. Отмечается, что зарплата будет умножаться в зависимости от сложности матча. По сообщению журналиста, на кубковых матчах начиная с четвертьфинала будет установлен двойной коэффициент, а на финал — тройной.

Основная цель этого решения — стимулировать лучших арбитров и мотивировать молодых специалистов. Также данная инициатива должна минимизировать коррупционные риски в работе судей.

Напомним, что с 2017 года зарплата главных арбитров составляет до 100 тыс. рублей.

Ранее арбитр Сергей Карасёв рассказал о финансовой стороне решения УЕФА не назначать российских судей на международные матчи.