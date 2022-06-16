Крылов рассказал почему G-Drive стал спонсором «Авангарда»

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов объяснил, почему выбрал G-Drive в качестве спонсора.

«Самое выгодное предложение было от нашего многолетнего и надёжного партнёра — компании «Газпромнефть». Бренд G-Drive не чужой для Омска, омичи прекрасно с ним знакомы, в городе широко представлена сеть АЗС «Газпромнефть», G-Drive — давний партнёр ХК «Авангард», — приводит слова Крылова официальный Telegram-канал «Авангарда».

Он отметил, что не сомневается, что партнёрство получится максимально эффективным и ярким. По его словам, такой контракт — гарантия финансовой стабильности клуба на ближайшие несколько лет.

Ледовый комплекс станет домашней ареной для «Авангарда». Вместимость новой арены — 12 тыс. зрителей. Омский клуб начнёт сезон-2022/23 на новой площадке.

Напомним, что новая «G-Drive Арена» должна была принять матчи МЧМ-2023, но IIHF лишил Россию права проведения турнира из-за ситуации на Украине.

Ранее председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков прокомментировал строительство нового спортивного комплекса в Омске.