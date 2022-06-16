Дюков считает, что новая ледовая арена в Омске обеспечит рост популярности хоккея

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Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков прокомментировал строительство нового спортивного комплекса в Омске.
Дюков считает, что новая ледовая арена в Омске обеспечит рост популярности хоккея
  • РИА Новости

«Новая ледовая арена в Омске — ключевой элемент формируемого в регионе современного хоккейного кластера, который объединит профессиональный клуб, высокотехнологичную и комфортную арену, современную детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок для занятия детей и молодёжи», — приводит слова Дюкова официальный Telegram-канал «Авангарда».

Он отметил, что такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе и позволит готовить игроков мирового уровня.

Ледовый комплекс станет домашней ареной для «Авангарда». Вместимость новой арены — 12 тыс. зрителей. Омский клуб начнёт сезон-2022/23 на новой площадке.

Напомним, что новая «G-Drive Арена» должна была принять матчи МЧМ-2023, однако IIHF лишила Россию права проведения турнира из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что спортивный комплекс, открытие которого пройдёт в сентябре 2022 года, получил официальное название «G-Drive Арена».

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