Дюков считает, что новая ледовая арена в Омске обеспечит рост популярности хоккея
- РИА Новости
«Новая ледовая арена в Омске — ключевой элемент формируемого в регионе современного хоккейного кластера, который объединит профессиональный клуб, высокотехнологичную и комфортную арену, современную детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок для занятия детей и молодёжи», — приводит слова Дюкова официальный Telegram-канал «Авангарда».
Он отметил, что такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе и позволит готовить игроков мирового уровня.
Ледовый комплекс станет домашней ареной для «Авангарда». Вместимость новой арены — 12 тыс. зрителей. Омский клуб начнёт сезон-2022/23 на новой площадке.
Напомним, что новая «G-Drive Арена» должна была принять матчи МЧМ-2023, однако IIHF лишила Россию права проведения турнира из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что спортивный комплекс, открытие которого пройдёт в сентябре 2022 года, получил официальное название «G-Drive Арена».