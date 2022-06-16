Агаларов признан лучшим молодым игроком РПЛ
- РИА Новости
Победитель был определён голосованием среди капитанов и тренеров команд РПЛ, главных редакторов ведущих СМИ, комментаторов канала «Матч Премьер», а также тренера сборной России Николая Писарева, сообщается в официальном Telegram-канале РПЛ.
Отмечается, что на награду претендовали игроки, которым на начало сезона было не больше 21 года.
Агаларов также является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 голов.
Ранее сообщалось, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим вратарём РПЛ в сезоне-2021/22.