Агаларов признан лучшим молодым игроком РПЛ

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Форвард «Уфы» Гамид Агаларов стал лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22.
Агаларов признан лучшим молодым игроком РПЛ
  • РИА Новости

Победитель был определён голосованием среди капитанов и тренеров команд РПЛ, главных редакторов ведущих СМИ, комментаторов канала «Матч Премьер», а также тренера сборной России Николая Писарева, сообщается в официальном Telegram-канале РПЛ.

Отмечается, что на награду претендовали игроки, которым на начало сезона было не больше 21 года.

Агаларов также является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 голов.

Ранее сообщалось, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим вратарём РПЛ в сезоне-2021/22.

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