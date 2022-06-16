Спиридонов считает, что Бакаев в «Зените» будет сидеть на скамейке запасных

Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Я не сторонник осуждать Бакаева и не вижу смысла. Посмотрим, сможет ли он проявить себя в новом клубе. Как показывает практика, такие игроки в «Зените» присаживаются на скамейку, где отсиживаются пару лет и заканчивают», — приводит слова Спиридонова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что переход Бакаева в «Зенит» не является предательством «Спартака». По его словам, московская команда не пошла на условия футболиста, и он выбрал клуб, который смог их выполнить.

«Всё упирается в деньги. Тут можно понять Бакаева, но болельщиков мало волнуют чужие деньги. Им больше интересна ситуация, что игрок перешёл в клуб агрессор, который никто не любит», — добавил Спиридонов.

25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

15 июня футболист присоединился к «Зениту», подписав контракт по схеме «3 + 1».

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение Бакаева подписать контракт с «Зенитом».