«Чемпионат»: Крицюк подпишет контракт с португальским клубом после ухода из «Зенита»

Вратарь Станислав Крицюк перейдёт в португальский клуб после ухода из «Зенита».

«Контракт с новым клубом будет подписан в начале июля. Эта команда выступит в еврокубках от Португалии в следующем сезоне», — приводит слова источника «Чемпионат».

Голкипер покинет «Зенит» 30 июня.

Напомним, что с 2016 по 2020 год вратарь выступал за «Краснодар» в Российской премьер-лиге. 31-летний голкипер перешёл в «Зенит» летом 2021 года из португальского «Жил Висенте», за который провёл четыре матча.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему петербургский клуб принял решение расторгнуть контракт с Крицюком.