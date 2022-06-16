«Чемпионат»: Крицюк подпишет контракт с португальским клубом после ухода из «Зенита»
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«Контракт с новым клубом будет подписан в начале июля. Эта команда выступит в еврокубках от Португалии в следующем сезоне», — приводит слова источника «Чемпионат».
Голкипер покинет «Зенит» 30 июня.
Напомним, что с 2016 по 2020 год вратарь выступал за «Краснодар» в Российской премьер-лиге. 31-летний голкипер перешёл в «Зенит» летом 2021 года из португальского «Жил Висенте», за который провёл четыре матча.
Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему петербургский клуб принял решение расторгнуть контракт с Крицюком.