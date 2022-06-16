Кержаков оценил свою работу в «Пари Нижний Новгород»

Бывший тренер «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков подвёл итоги работы в нижегородском клубе.

«Думаю, для новичка РПЛ мы провели очень хороший сезон. Выполнили поставленную перед нами задачу, а именно сохранили место в РПЛ», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

По его словам, пока у него нет предложений по работе. Он также отказался комментировать своё возможное назначение в «Волгарь».

Под руководством 39-летнего специалиста нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.

Кержакова сменил Михаил Галактионов, который будет совмещать эту должность с работой в молодёжной сборной России.

Ранее «Пари Нижний Новгород» сообщил, что прекращает сотрудничество с Александром Кержаковым.