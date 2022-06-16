Лакерник рассказал, что собирается продолжить работу в фигурном катании

Бывший вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал о своём будущем.

«Работы было много, и я не из ленивых людей, делал, что в моей должности было положено. А расставаться с фигурным катанием я не собираюсь», — цитирует Лакерника ТАСС.

Он добавил, что ISU стойко выдержал всю ситуацию с пандемией и смог сохранить основные соревнования по фигурному катанию.

Лакерник являлся вице-президентом ISU с 2016 года. Он баллотировался на должность на прошедшем конгрессе ISU. Но члены не поддержали предложение о повышении максимального возраста чиновников до 80 лет.

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