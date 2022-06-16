Галактионов возглавил «Пари Нижний Новгород»

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Российский специалист Михаил Галактионов назначен главным тренером «Пари Нижний Новгород».
Галактионов возглавил «Пари Нижний Новгород»
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«РФС согласовал старшему тренеру молодёжки возможность совмещения работы в сборной и футбольном клубе «Пари Нижний Новгород», — передаёт пресс-служба клуба.

Контракт со специалистом подписан на два года. 

В минувшем сезоне команду возглавлял Александр Кержаков. Под его руководством нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что «Пари Нижний Новгород» объявил об уходе Кержакова.

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