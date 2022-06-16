Испанский легкоатлет: девушки меньше говорят о своих травмах, чем Надаль

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Испанский легкоатлет Хосе Луис Гонсалес призвал бывшую первую ракетку мира Рафаэля Надаля меньше жаловаться на проблемы со здоровьем.
Испанский легкоатлет: девушки меньше говорят о своих травмах, чем Надаль
  • globallookpress.com

«Считаю, что он зря так много говорит о своих недугах перед общественностью. В художественной гимнастике есть девушки, у которых больше проблем, чем у него, и они не так много говорят», — цитирует Гонсалеса Tennis World USA

По его мнению, слова теннисиста могут быть восприняты как выставление себя в качестве жертвы. Он добавил, что спортсмен не имеет права так много говорить о своих проблемах, потому что он принял вызов и участвует в соревнованиях.

Напомним, что у Надаля диагностировали некроз ладьевидной кости стопы. Он выиграл «Ролан Гаррос», выступая с травмой. При этом теннисист не собирается пропускать Уимблдон-2022.

Ранее дядя Надаля подтвердил, что Рафаэль сыграет на Уимблдоне.

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