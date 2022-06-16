Кавазашвили: если «Спартак» боится ехать в Санкт-Петербург, то пусть в этом признается

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с поездкой красно-белых на матч Суперкубка с «Зенитом» в Санкт-Петербург.
Кавазашвили: если «Спартак» боится ехать в Санкт-Петербург, то пусть в этом признается
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«В Санкт-Петербурге должен был пройти финал Лиги чемпионов. Народ приобрёл билеты, ждал торжества и красивой игры, пускай, зарубежных команд», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.

Он добавил, что матч в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Спартаком» будет также захватывающим и наполненным борьбой на высоком уровне. По мнению ветерана, красно-белым нужно доказать, что они сильнее «Зенита».

«Но если они не сильнее и заведомо боятся туда ехать, тогда пусть признаются в этом», — добавил Кавазашвили.

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. 

Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила РФС пригласить «Сочи» на матч за Суперкубок.

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