Кавазашвили: если «Спартак» боится ехать в Санкт-Петербург, то пусть в этом признается

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с поездкой красно-белых на матч Суперкубка с «Зенитом» в Санкт-Петербург.

«В Санкт-Петербурге должен был пройти финал Лиги чемпионов. Народ приобрёл билеты, ждал торжества и красивой игры, пускай, зарубежных команд», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.

Он добавил, что матч в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Спартаком» будет также захватывающим и наполненным борьбой на высоком уровне. По мнению ветерана, красно-белым нужно доказать, что они сильнее «Зенита».

«Но если они не сильнее и заведомо боятся туда ехать, тогда пусть признаются в этом», — добавил Кавазашвили.

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи.

Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила РФС пригласить «Сочи» на матч за Суперкубок.