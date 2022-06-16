Источник: «Гремио» начал переговоры с представителями Марио Фернандеса

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Российский защитник Марио Фернандес, приостановивший контракт с ЦСКА, может стать игроком бразильского «Гремио».

По информации Esportes GZH, клуб рассматривает игрока для усиления оборонительной зоны. Отмечается, что бразильцы уже связывались с представителями игрока. 

18 мая футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и непростым периодом в жизни команды.

Фернандес присоединился к красно-синим в июле 2012 года. В общей сложности он провёл за команду 329 матчей, забил 11 мячей и отдал 47 результативных передач. Контракт футболиста с московской командой истекает в 2024 году.

Ранее агент Фернандеса рассказал, когда футболист продолжит профессиональную карьеру.

 

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