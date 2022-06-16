Стерлинг проведёт защиту титула с Диллашоу на UFC 279

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Алджэмейн Стерлинг проведёт защиту пояса в поединке с соотечественником Ти Джеем Диллашоу.

По информации MMA Fighting, поединок пройдёт в рамках турнира UFC 279, который запланирован на 11 сентября. При этом пока не определено место проведения турнира.

На UFC 273 в Джексонвилле Стерлинг одолел Яна раздельным решением судей по итогам пяти раундов и защитил титул чемпиона в легчайшем весе. Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее Стерлинг рассказал, что не испытывает ненависти к Петру Яну.