Генеральный менеджер «Рейнджерс» — о Кравцове: он талант мирового масштаба

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Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри высказался о подписании клубом контракта с российским нападающим Виталием Кравцовым.
Генеральный менеджер «Рейнджерс» — о Кравцове: он талант мирового масштаба
  • AP
  • © Bruce Bennett/Pool Photo

«Он талант мирового масштаба. Делает на льду такие вещи, которые многие хоккеисты сделать не могут. Мы, безусловно, рады, что он снова с нами», — цитирует Друри журналист Винс Меркольяно.

В 2021 году Кравцов уже выступал за команду из Нью-Йорка, но вернулся в Россию. В минувшем сезоне он защищал цвета челябинского «Трактора», за который в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 13 очков (6 + 7), а в 15 играх плей-офф заработал 10 (7 + 3) результативных баллов.

Ранее российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о желании отдохнуть после плей-офф НХЛ.

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