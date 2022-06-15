Колосков — о Бакаеве: «Зенит» — хороший вариант для продолжения спортивный карьеры

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал переход воспитанника красно-белых Зелимхана Бакаева в «Зенит».
Колосков — о Бакаеве: «Зенит» — хороший вариант для продолжения спортивный карьеры
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Для меня странно, как «Спартак» отпустил Бакаева. «Зенит» видит в нём перспективу, возможность усиления, поэтому для него петербургский клуб — вполне хороший вариант для продолжения своей карьеры», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

15 июня стало известно, что сине-бело-голубые подписали контракт с 25-летним хавбеком.

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее бывший футболист московского клуба Валерий Кечинов заявил, что болельщикам не стоит оскорблять бывшего полузащитника Бакаева, за его переход в «Зенит».

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