Колосков — о Бакаеве: «Зенит» — хороший вариант для продолжения спортивный карьеры
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Для меня странно, как «Спартак» отпустил Бакаева. «Зенит» видит в нём перспективу, возможность усиления, поэтому для него петербургский клуб — вполне хороший вариант для продолжения своей карьеры», — цитирует Колоскова «Чемпионат».
15 июня стало известно, что сине-бело-голубые подписали контракт с 25-летним хавбеком.
Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.
Ранее бывший футболист московского клуба Валерий Кечинов заявил, что болельщикам не стоит оскорблять бывшего полузащитника Бакаева, за его переход в «Зенит».